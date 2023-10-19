Россиянам назвали идеальное средство от похмелья

Цитрусовый фрукт кумкват назван эффективным средством для борьбы с похмельем. Об этом рассказали врачи Герман Гандельман и Андрей Продеус, их слова приводит «Лента.ру».

В процессе застолья в организме накапливаются продукты распада аклоголя. Выяснилось, что кислая среда помогает их нейтрализовать, отметили специалисты.

По словам Гандельмана, кумкват содержит лимонную кислоту. В результате употребления этого фрукта постепенно обезвреживается ацетальдегид, и организм приходит в норму.

Как добавил Андрей Продеус, лимонная кислота также содержится и в лимоне, но съесть 100-200 граммов лимона сложно. А кумкват не такой кислый и идеально подходит для задачи снятия похмелья. // Фото: unsplash.com / Vinicius Amnx Amano