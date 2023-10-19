Мошенники начали обманывать россиян перед днем рождения

Мошенники начали обманывать россиян, используя данные о дне рождения. Об этом рассказал юрист Иван Соловьев, слова которого приводит RT.

Как пояснил специалист, накануне дня рождения человеку присылают поздравление якобы от популярной сети бытовой техники и предлагают в честь праздника приобрести товар с 50-процентной скидкой. Люди попадаются на эту ловушку, проходят по ссылке, выбирают товар и вносят плату.

«Понятно, что в итоге ни денег, ни товара. <...> Будьте осторожны, перепроверяйте все предложения, особенно самые выгодные», - предупредил специалист. // Фото: unsplash.com / Kira auf der Heide