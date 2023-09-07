Диетолог назвала самый полезный способ приготовления грибов

Грибы не только вкусные, но и полезные – если их правильно приготовить. Лучше всего высушить и перемолоть в порошок, рассказала «Газете.Ru» диетолог Ирина Писарева.

Врач объяснила, что полезные вещества у грибов «спрятаны» за хитиноподобными стенками. Именно поэтому грибы лучше размалывать.

- Например, если мы сушим грибы и потом делаем какую-то порошковую смесь, эта смесь будет лучше усваиваться, чем просто сушеные грибы. В них сохраняется максимальная польза,

- объяснила Писарева.

По ее словам, полезные свойства сохраняются также при ферментировании грибов, то есть при солении. А вот при заморозке, мариновании и жарке нужные вещества теряются. // фото: jggrz/ pixabay.com