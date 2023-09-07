Бумажные стаканчики для кофе оказались токсичными

Считающиеся экологичными бумажные стаканчики для кофе оказались не менее токсичными, чем пластиковые. Это выяснили ученые Шведского университета Гетеборга, передает Environmental Pollution.

Согласно данным исследования, опасна тонкая пленка, которую используют, чтобы сделать стаканчики водонепроницаемыми. Ученые подвергали насекомых воздействию земли и воды, в которых разложилась эта пленка. В итоге у личинок развились различные дефекты. Аналогичные риски могут присутствовать для других диких животных и людей, считают ученые.

Обнаруженные химические вещества могут вызывать эндокринные нарушения, провоцировать заболевания, влиять на половое размножение, рост и другие функции организма. // фото: nakaridore/ freepik.com