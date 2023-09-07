Неочевидную причину головной боли назвал врач

Голова может болеть по разным причинам, в том числе и неочевидным. Одну из таких назвал в эфире «России 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

Доктор рассказал на программе «О самом главном», что к такой проблеме часто приводит большое количество соли в рационе. Если сесть на низкосолевую диету, частота появления головной боли снижается на 30 процентов.

- Лишняя жидкость попадает в организм, а он берет эту лишнюю жидкость и благополучно сливает. Но если человек потребляет много соли, осмотическая концентрация крови растет, и это приводит к тому, что организм начинает задерживать воду,

- пояснил врач.

По его словам, когда вода не выводится из организма, сосуды переполняются, как следствие - появляется сосудистая головная боль. // фото: geralt/ pixabay.com