Добавлять в пищу специю для продления молодости посоветовала врач

Специя, которая есть почти на каждой кухне, способна помочь продлить молодость. Речь идет о паприке, заявила «Кубанскими новостями» врач-диетолог Ангелина Дюбина.

По ее словам, в паприке много важного для иммунитета витамина А, снижающих стресс витаминов группы В, антиоксиданта витамина С, «витамина молодости» Е, нормализующего кровообращение витамина РР, а также минералов, органических кислот и других полезных соединений.

Вещества, которые содержатся в специи, ускоряют обмен веществ и стимулируют работу желудочно-кишечного тракта. Таким образом они активизируют сжигание жира. Но при термической обработке паприка теряет порядка75 процентов полезных веществ, поэтому ее лучше добавлять в уже приготовленные блюда. // фото: niekverlaan/ pixabay.com