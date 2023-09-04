Врач перечислила россиянам омолаживающую еду

Врач Елена Соломатина назвала еду, которая имеет свойство омолаживать кожу. Это продукты, богатые витамином А, рассказала диетолог «Вечерней Москве».

По словам доктора, после 50 лет есть необходимость восполнить количество витамина А, ведь он отвечает за сохранение молодости. Поэтому в ежедневный рацион надо ввести рыбий жир, абрикосы, сливы, если есть возможность - икру. Также в списке облепиха, твердые сорта сыра, куриные яйца, печень.

- Суточная потребность для данной возрастной категории в витамине А составляет около 1000 миллиграммов,

- уточнила врач.

При этом она предупредила, что витамин А нельзя назначать себе самостоятельно, так как передозировка может привести к негативным последствиям. // фото: Mimzy/ pixabay.com