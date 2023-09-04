Врач посоветовал полезные перекусы для школьников

Еда, которую дети берут с собой в школу, должна отвечать нескольким критериям. Каким именно, рассказал РИА Новости педиатр Исмаил Османов.

По словам врача, такие перекусы должны быть питательными, здоровыми, разнообразными, удобными для быстрого употребления, сохраняющими свежесть несколько часов.

Подойдут яйца, телятина, курица, индейка, сыр. Вместо обычного лучше есть цельнозерновой хлеб, а также надо дополнять рацион орехами, сухофруктами, цукатами, семечками, овощами и фруктами. Напитки – это негазированная вода или домашний компот. // фото: valeria_aksakova/ freepik.com