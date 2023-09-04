Напиток из советского прошлого снижает вес и помогает при гастрите

Несладкий кисель полезен при болезнях желудочно-кишечного тракта и способствует похудению. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Манило.

Кисель обволакивает желудок, успокаивает раздраженную слизистую, понижает кислотность, снимает неприятные симптомы. Он также обеспечивает быстрое и продолжительное чувство насыщения, а это помогает худеть.

- Кисель считается питательным продуктом, но при этом содержит сравнительно немного калорий и участвует в липидном обмене в организме. По некоторым данным, употребление киселя во время еды препятствует усвоению жиров из пищи,

- заявила Елена Манило.

Кисель должен быть в рационе при дисбактериозе. Благодаря содержавшемуся в нем крахмалу кисель стимулирует размножение в кишечнике полезных бифидо- и лактобактерий. // фото: freepik.com