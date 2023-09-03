03 сентября 2023, 15:55
Здоровый интерес

В больших количествах арбуз может быть опасен

Оптимальной порцией может быть 100-150 г сочного лакомства

Арбузы в большом количестве вредят страдающим диабетом и людям с лишним весом. 

В ягоде содержится большое количество сахара и фруктозы, пишет «Газетой.ру» со ссылкой на телеграм-канала нутрициолога и кардиолога Марины Шестаковой..

Эксперт назвала безопасную порцию. С ее слов, за раз можно съесть 100-150 граммов арбуза. Она подчеркнула, что в больших количествах арбуз опасен тем лицам, у кого есть инсулинорезистентность, а также жировой гепатоз печени. // фото unsplash.com/ Floh Keitgen

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Метки: 
арбуз
диабет
лишний вес