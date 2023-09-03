Россиянам подсказали, как выбирать орехи

Россиянам дали подсказки по выбору орехов. Этот сытный перекус может быть небезопасен по микробиологическим показателям (сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки). Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют покупать орехи у проверенных продавцов, убедившись в наличии документов, подтверждающих качество и безопасность.

Скорлупа должна быть гладкой и сухой, без пятен, трещин, налета, дырочек, сколов и плесени. При покупке очищенных орехов, советуют выбирать объемные, издающие хруст ядра, а от вялых и сморщенных лучше отказаться.

«Если вы покупаете грецкий орех, потрясите его у уха: если слышен стук, орех уже сухой и старый»,

- сказано в телеграм-канале Роспотребнадзора. Хранить орехи нужно в герметичной таре в сухом месте. Срок годности обычно не превышает полгода.

Орехи питательны и калорийны, содержат макро и микроэлементы, витамины В1, В2, РР, Е, жирные кислоты, в том числе омега-3. Несмотря на пользу, следует соблюдать меру. Не стоит злоупотреблять ими тем, у кого есть проблемы пищеварения, так как можно столкнуться с нарушениями в работе желудка и печени. Аллергикам тоже стоит быть осторожными. // фото freepik.com/ 8photo