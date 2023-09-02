Врач разъяснила, как часто нужно менять полотенца

Оптимальную частоту смены полотенец назвала в беседе на радио Sputnik врач-дерматолог-косметолог Светлана Жабоева. Если полотенца менять редко, в них могут размножиться бактерии, вирусы и грибок.

По ее словам, менять полотенца следует раз в три дня, если с кожей нет проблем. Если на коже есть высыпания, то менять полотенце нужно ежедневно или хотя бы гладить их утюгом, если нет возможности для частой стирки.

В идеале использовать три разных полотенца: для лица, для ног и для тела. Если человек пользуется одним полотенцем для всего, то оно дольше остается мокрым, а в теплом помещении в нем быстрее размножаются бактерии, вирусы и грибок. // фото freepik.com