12 февраля 2022, 17:54
Дежурный по городу. Аварии на сетях и «Гиперборея»
Городские истории — хорошие и не очень — в нашей традиционной видеорубрике
Петрозаводск — город контрастов. Поэтому и сегодняшний выпуск «Дежурного по городу» будет контрастным.
Две крупные аварии на городских коммунальных сетях. Центр города затопило нечистотами, а Ключевское шоссе — водой. Вспоминаем, как это было.
«Гиперборея» в Петрозаводске. Прогулялись по фестивальной площадке, поговорили со скульпторами и сняли для вас немного красоты.
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