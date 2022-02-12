Дежурный по городу. Аварии на сетях и «Гиперборея»

Петрозаводск — город контрастов. Поэтому и сегодняшний выпуск «Дежурного по городу» будет контрастным.

Две крупные аварии на городских коммунальных сетях. Центр города затопило нечистотами, а Ключевское шоссе — водой. Вспоминаем, как это было.

«Гиперборея» в Петрозаводске. Прогулялись по фестивальной площадке, поговорили со скульпторами и сняли для вас немного красоты.

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