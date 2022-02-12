В Петрозаводске определили победителей турнира «Онежские Fish-ки»

В Петрозаводске подвели итоги турнира по подледному лову рыбы на мормышку, который прошел в рамках фестиваля «Гиперборея-2022».

«Онежские Fish-ки» собрали утром в субботу более 120 любителей зимней рыбалки в течение нескольких часов пытались наловить как можно больше рыбы. Победителей определяли по итогам взвешивания.

Самым удачливым среди мужчин оказался Евгений Семенов с уловом в 1,723 кг окуней, рассказали в пресс-центре мэрии. Юрий Митенков поймал чуть меньше - 1,693 кг и стал вторым. Егор Васильев с результатом в 1,527 кг стал третьим.

У женщин улов оказался немного поскромнее – менее одного килограмма. Наталья Клыкова поймала 0,863 кг рыбы и стала первой. Татьяна Игноева наловила 0,825 кг и стала второй, Галина Коваленко с результатом в 0,710 кг стала третьей в городском турнире.

Победителей наградили. А также отметили самых молодых и самых возрастных участников. Самым юным оказалось по два и три года, а самым опытным – 81.

Также на открытом огне в 250-литровом котле шеф-повар приготовил фирменную гиперборейскую уху «Лохикейтто». На традиционное праздничное блюдо ушло 40 килограммов красной рыбы, 60 литров сливок, 4 кило сливочного масла, 50 литров молока, соль, перец, картофель и приправы. Всех желающих угостили ароматным блюдом. (фото пресс-центр городской администрации)