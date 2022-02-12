МЧС России подарило карельским саперам три тонны взрывчатки

На днях саперы карельской республиканской поисково-спасательной службы получили в дар от МЧС России взрывчатые материалы промышленного назначения. Всего им подарили три тонны взрывчатых материалов, сообщает паблик Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Подарок будут использовать для уничтожения обнаруженных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Он пригодится уже этим летом.

Ранее саперы в очередной раз проводили взрывные работы на реке Выг, чтобы не допустить подтопления социально значимых объектов в районе острова Больничный в Беломорске. В результате взрывов удалось снизить уровень воды. (фото vk.com)