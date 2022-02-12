Неизвестные за деньги проверяют вентиляцию в квартирах петрозаводчан

Группа неизвестных молодых людей ходит по квартирам жителей Петрозаводска и предлагает почистить вентиляцию за внушительные деньги.

О нескольких аналогичных звонках в дверь нашей редакции рассказали читатели. Чтобы попасть в квартиру незнакомцы используют несколько предлогов: проверка вентиляции и удостоверение, которое обычно действует на пожилых людей.

По словам Александра, год назад его бабушке почистили вентиляцию в квартире за восемь тысяч рублей. Пожилая женщина отдала деньги за работу, а потом долго плакала.

«Год назад отдала 8000 наличными, за десятиминутную непонятную чистку и замену пластиковой решетки, цена которой 100 рублей!»

- рассказал мужчина. Он добавил, что цену своих услуг работники заранее не обговаривают, а выставляют счет по факту выполненных работ, которые занимают от 10 до 15 минут.

Клиенту оставляют договор от лица некой организации «Феникс» из Петербурга, в котором прописано много заумных работ по чистке вентиляции.

9 февраля к пожилой женщине снова пришли молодые люди из конторы, но на этот раз в квартире оказался внук Александр, который их выпроводил. Мужчина просит петрозаводчан предупредить родителей, одиноких пожилых людей, чтобы они не впускали домой незнакомцев.

Спустя несколько дней контролеров вентиляционных шахт заметили в подъезде дома №25 на Володарского. Двое неизвестных молодых людей звонили в квартиры в обеденное время под предлогом проверки вентиляции. По словам Дениса, никаких документов они не показали, не представились. Мужчина сказал, что вызовет полиции, в ответ они стали ругаться, но ушли из подъезда и сели в серебристый автомобиль «Митсубиши» с регистрационным номером 92 региона.

Ранее петрозаводчане рассказывали в соцсети о группе граждан, которые ходят по Ключевой под видом работников обслуживающей организации и требуют впустить в квартиру для проверки вентиляции.

«После несложных манипуляций пытаются развести доверчивых людей на чистку вентиляционной шахты их ершиком и вашим пылесосом за достаточно большие деньги. Будьте бдительны», - предупреждали петрозаводчане. На появившуюся информацию обратил внимание и сити-менеджер Владимир Любарский, который также попросил петрозаводчан быть внимательными. (фото читателей)