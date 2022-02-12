12 февраля 2022, 09:23
Общество

ПФР разъяснит жителям Карелии, как заранее подготовиться к пенсии

Получить консультацию специалиста можно будет в течение нескольких часов во вторник

Жителям Карелии объяснят, какие документы и сведения необходимо подготовить перед назначением пенсии.

Проконсультироваться по вопросам заблаговременной подготовки к пенсии можно будет 15 февраля в рамках проекта «Социальный консультант».

Жителям Карелии предлагают задавать вопросы представителю ОПФР во вторник с 11 до 13 по номеру телефона: (814-2) 79-59-14. (фото «Петрозаводск говорит»)

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Метки: 
новости Карелии
ПФР
консультация
Социальный консультант
пенсия