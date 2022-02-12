За сутки в Карелии 1057 человек заболели COVID-19 и 923 выздоровели

Коронавирус подтвердился у еще 1057 жителей Карелии за прошедшие сутки, сообщил 12 февраля в своем аккаунте министр здравоохранения РК Михаил Охлопков. Таким образом, за весь период пандемии в республике было зарегистрировано 110625 инфицированных, в том числе 14285 детей.

В ковид-стационарах лечатся 977 человек, в состоянии средней тяжести – 913 человек, в тяжелом – 55. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжелых пациентов.

За последние сутки поправились 923 человека, за все время – 102 742 человека.

За последние 24 часа в республике не зарегистрировано ни одного умершего от коронавируса, отметил министр. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1358 человек. (фото pixabay.com, TerriAnneAllen)