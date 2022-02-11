В лишенных электричества поселках Карелии поставили дизель-генераторы

Потребители на линии Коткозеро – Верхний Олонец страдают от отсутствия света из-за ее аварийного состояния. Ремонт запланирован только на 2023 год, но в компании «Россети Северо-Запад» предложили другой выход – временный.

По информации ее пресс-службы, электроснабжение жителей этих поселков осуществляет Прионежская сетевая компания.

Для резервирования электроснабжения «Россети Северо-Запад» установили в этих населенных пунктах дизель-генераторные установки. Они рассчитаны на несколько часов непрерывной работы.

- При необходимости дозаправки генераторов жители могут позвонить в свою сетевую организацию — «ПСК». По ее заявкам специалисты «Россети Северо-Запад» доставляют в поселки топливо, - отметили в компании.

Для повышения надежности внешней схемы электроснабжения поселков «Россети Северо-Запад» в текущем году смонтируют 6,4 км изолированного провода, устойчивого к непогоде, а также заменят 41 опору.

В прошлом году сетевая компания заменила здесь 40 опор и 120 изоляторов. // Фото: analogicus/pixabay.com