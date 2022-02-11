Число происшествий в сфере ЖКХ в Карелии выросло на 20 процентов

В Карелии с 1 сентября по 8 февраля произошло почти 1600 происшествий в сфере ЖКХ. Об этом на заседании парламентского комитета сообщил первый замминистра строительства республики Павел Банковский. Цифра охватывает все системы жизнеобеспечения, включая энергетику и газоснабжение.

Это на 320 происшествий больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, аварийность сетей в Карелии выросла на 20 процентов. При этом, отметил Банковский, время устранения аварий сократилось на 10 процентов.

«Анализ происшествий в сфере показал, что большинство связаны с высокой степенью износа сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, — сообщил представитель Минстроя. — Из-за прорывов на сетях произошло практически 85 процентов всех аварий в области теплоснабжения».

Львиная доля аварий пришлась на начало отопительного сезона. В министерстве объясняют это тем, что после летних ремонтов не выдерживают места, где старые участки сетей соединяются с новыми. Больше всего аварий случилось в Петрозаводске, а также Пудожском, Сегежском, Беломорском, Суоярвском районах. (фото pixabay.com, TanteTati)