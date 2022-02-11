Жители Карелии задолжали за коммунальные услуги 1,8 миллиарда рублей

Задолженность населения перед предприятиями ЖКХ в Карелии составляет 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил первый замминистра строительства республики Павел Банковский на заседании парламентского комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ.



На заседании, где обсуждался ход отопительного сезона, прозвучала общая сумма долга в сфере ЖКХ — 3 миллиарда рублей. Банковский отметил, что львиная доля долгов приходится на граждан.

«Что касается предприятий, бюджетных организаций, там ситуация более или менее благополучная: задолженность постоянно гасится. Что касается населения… Несмотря на то, что все эти решения просужены, взыскивать, как правило, мы не можем».

Чиновник пояснил, что часть населения принципиально не платит за жилищно-коммунальные услуги. Не помогают и исполнительные производства, но взыскивать зачастую нечего.



«Это ведет к тому, что мы вынуждены выделять средства из бюджета республики. Кроме того, инвестиционная программа государственного предприятия на прошлый год была выполнена на 30 процентов именно в связи с тем, что реальных живых денег в связи с неплатежами не было. Что, естественно, влечет за собой снижение надежности тепловых сетей», — сообщил Павел Банковский. (фото pixabay.com, stevepb)