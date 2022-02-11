МФЦ в Карелии снова принимают посетителей в порядке живой очереди

Жители Карелии вновь могут оформить необходимые документы в МФЦ без предварительной записи. С 14 февраля центры будут принимать посетителей в порядке живой очереди, сообщили в правительстве республики.

При этом возможность записаться на определенную дату сохранили. Сделать это можно несколькими способами.

В частности, на сайте www.mfc-karelia.ru, а также через мобильное приложение «Мои Документы.Онлайн», по номеру телефона 33-30-50, позвонив в отделы МФЦ РК или обратившись туда лично.

Но коронавирусные ограничения соблюдать придется, посещать МФЦ по-прежнему можно только в масках. // Фото: tatarstan.ru