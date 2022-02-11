Машину должника по алиментам в Костомукше забрали и отдали бывшей жене

Жителя Костомукши обязали выплачивать на содержание своей дочки 2/3 прожиточного минимума. Но мужчина на хотел расставаться с деньгами, сообщили в пресс-службе УФСП по РК.

Его привлекли к обязательным работам и наложили арест на автомобиль, который оценили в 177 400 рублей. Желающих купить машину за эту сумму не нашлось, и судебный пристав предложил матери дочки должника оставить авто себе в счет долга по алиментам.

Женщина согласилась, она все равно будет иметь право требовать алименты, потому что остаточной суммы от стоимости автомобиля не хватило для полного погашения задолженности. // Фото: www.nsb-rf.ru