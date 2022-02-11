Санавиацией Карелии доставлены в региональные больницы 16 пациентов

С начала года вертолет карельской санавиации совершил 13 вылетов. Медики доставили в больницы республики и Санкт-Петербурга 16 пациентов из Беломорска, Костомукши, Пудожа и Сегежи. Среди них был один ребенок.

Как отметили в пресс-службе регионального Минздрава, перевозка нуждающихся в экстренной медпомощи жителей Карелии проходит в рамках напроекта «Здравоохранение. В этом году на приобретение услуг по санитарно-авиационной эвакуации власти планируют направить свыше 129 миллионов рублей, которые выделит федеральный бюджет.

Напомним, на аналогичную сумму в прошлом году помощь получили более 260 жителей края. Фото: источника