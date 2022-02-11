Водителей в Петрозаводске 12 февраля проверят на трезвость

В субботу, 12 февраля, на улицах Петрозаводска будут с усиленным вниманием искать нетрезвых водителей. В Госавтоинспекции сообщили, что проведут «Контроль трезвости».

В ходе этого профилактического мероприятия инспекторы ДПС станут массово останавливать водителей. В ГИБДД попросили с пониманием отнестись к неудобствам.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска оснащены персональными видеорегистраторами, видеозаписи с могут стать доказательствами по делу об административном правонарушении. // Фото: источник