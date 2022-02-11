11 февраля 2022, 17:15
Водителей в Петрозаводске 12 февраля проверят на трезвость
Очередной субботний рейд ГИБДД пройдет в карельской столице
В субботу, 12 февраля, на улицах Петрозаводска будут с усиленным вниманием искать нетрезвых водителей. В Госавтоинспекции сообщили, что проведут «Контроль трезвости».
В ходе этого профилактического мероприятия инспекторы ДПС станут массово останавливать водителей. В ГИБДД попросили с пониманием отнестись к неудобствам.
Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска оснащены персональными видеорегистраторами, видеозаписи с могут стать доказательствами по делу об административном правонарушении. // Фото: источник