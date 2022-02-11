Чиновники назвали причину отключений электричества в Олонецком районе

Неустойчивое электроснабжение на линии Коткозеро – Верхний Олонец стало одной из тем прошедшего 11 февраля совещания в правительстве Карелии.

Первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Павел Банковский сказал, что отключения электроэнергии продолжаются и в феврале. Они связаны с аварийным состоянием линии электропередачи.

В инвестиционной программе ПАО «Россети Северо-Запад» реконструкция линия запланирована на 2023 год. По словам Банковского, перенести ремонт на 2022 год невозможно, так как прошли сроки по внесению изменений в инвестиционную программу компании.

«В текущем году выполнить капитальный ремонт и реконструкцию линии не представляется возможным», - сказал он.

В качестве промежуточного решения в Верхнем Олонце, Интерпоселке и деревне Черная Речка установлены резервные источники электроснабжения.

«В случае возникновения аварийной ситуации переключаются на резервные источники. Конечно, это все равно вызывает неудобство, поскольку порядка получаса и там, и там в двух случаях приходится переключать от основного питания на резервный источник и обратно. Но тем не менее это поможет сгладить ситуацию», - сказал Банковский. (фото pixabay.com, Lolly_Sun)