Работникам кафе и магазинов в Карелии разрешили работать без перчаток

Одну из защитных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, отменили в Карелии. Оно касается обязательного ношения перчаток. Глава региона внес изменение в свое мартовское распоряжение.

Артур Парфенчиков отменил обязательное ношение одноразовых перчаток, сообщили сегодня в пресс-службе губернатора. Без них теперь могут работать все, кому ранее было предписано использовать перчатки. В частности, персонал торговых объектов, учреждений общепита, туризма, спорта и другие.

При этом в Карелии по-прежнему действует масочный режим. (фото pixabay.com, k-e-k-u-l-é)