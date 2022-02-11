11 февраля 2022, 15:41
Предлагавший фальшивые документы частного охранника сайт заблокировали
Очередной содержащий запрещенную информацию сайт сделали недоступным в Карелии
Сайт, на котором рассказывали о возможности приобрести полный комплект документов частного охранника, выявила прокуратура Прионежского района. В надзорном ведомстве сообщили, что ресурс заблокировали.
На сайте всем желающим предлагали обзавестись свидетельствами о присвоении им квалификации частного охранника, дипломами и удостоверениями охранника, лицензиями на осуществление частной охранной деятельности.
Прокурор района подал иск в Петрозаводский горсуд и потребовал признать указанную информацию запрещенной, а сайт внести в реестр содержащих противозаконную информацию.
Суд удовлетворил этот иск, сведения на сайте признали запрещенными к распространению в Российской Федерации, а сам его заблокировали. // Фото: Ben_Kerckx/ pixabay.com