Парфенчиков и Охлопков загадочно поговорили о радикальных изменениях

Много жалоб, поступающих от жителей Олонецкого района, связаны с медицинской помощью. Об этом пошла речь на совещании в правительстве, которое состоялось 11 февраля, и было посвящено социальному и экономическому развитию Олонецкого района.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков согласился: «По Олонецкой ЦРБ, действительно, определенные проблемы». Несмотря на укомплектованность врачами в районе 90 процентов, в центральной районной больнице не хватает, как выразился Охлопков, «самых востребованных специалистов».

Министр отметил, что в Олонецкой ЦРБ нет кардиолога, работает только один невролог, нет психиатра, не хватает одного педиатра. Медицинских работников не хватает и в районных ФАПах.

Для врачей было приобретено шесть квартир.

«В 2021 году двухкомнатная квартира в объеме 1,3 миллиона рублей предоставлена врачу гинекологу, которого не было в течение трех лет. И в 2022 году тоже планируется приобретение одной квартиры в 1,5 миллиона рублей»,

- сказал Охлопков.

Больных с инсультом на компьютерную томографию из Олонца приходится возить в Петрозаводск. По словам министра, время в пути составляет полтора-два часа. В Питкяранту путь занимает более двух часов. Компьютерный томограф для Олонецкого ЦБР предполагается приобрести в 2024-2025 годах. Министр пообещал «ускорить этот вариант».

Глава республики Артур Парфенчиков поинтересовался, когда конкретно Олонецкая ЦРБ будет укомплектована необходимыми специалистами? По словам Охлопкова, это произойдет в 2023-2024 годах.

«Но это не отменяет работу главного врача по привлечению кадров. Здесь есть иное решение, Артур Олегович. Я вам скажу уже при личной беседе»,

- загадочно заметил министр.

По его словам, в Олонец не раз выезжали специалисты, чтобы проанализировать работу районной больницы. Судя по интонации министра, там не все благополучно.

«Я думаю, что только какое-то иное другое решение, которое я вам скажу, оно решит проблему», - перешел на ребусы Охлопков.

Парфенчиков сказал, что, если нужно приобрести больше квартир для врачей, республиканский бюджет готов на дополнительные траты. Министр здравоохранения вновь заговорил загадками.

«Нужны какие-то радикальные изменения. Мы на это готовы», - отметил Охлопков.

«Если готовы, давайте сделаем», - согласился губернатор.

Не исключено, что в диалоге между губернатором и министром речь шла о кадровых перестановках, которые в ближайшее время могут ждать Олонецкую ЦРБ.