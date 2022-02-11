Парфенчиков и Охлопков загадочно поговорили о радикальных изменениях
Много жалоб, поступающих от жителей Олонецкого района, связаны с медицинской помощью. Об этом пошла речь на совещании в правительстве, которое состоялось 11 февраля, и было посвящено социальному и экономическому развитию Олонецкого района.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков согласился: «По Олонецкой ЦРБ, действительно, определенные проблемы». Несмотря на укомплектованность врачами в районе 90 процентов, в центральной районной больнице не хватает, как выразился Охлопков, «самых востребованных специалистов».
Министр отметил, что в Олонецкой ЦРБ нет кардиолога, работает только один невролог, нет психиатра, не хватает одного педиатра. Медицинских работников не хватает и в районных ФАПах.
Для врачей было приобретено шесть квартир.
«В 2021 году двухкомнатная квартира в объеме 1,3 миллиона рублей предоставлена врачу гинекологу, которого не было в течение трех лет. И в 2022 году тоже планируется приобретение одной квартиры в 1,5 миллиона рублей»,
- сказал Охлопков.
Больных с инсультом на компьютерную томографию из Олонца приходится возить в Петрозаводск. По словам министра, время в пути составляет полтора-два часа. В Питкяранту путь занимает более двух часов. Компьютерный томограф для Олонецкого ЦБР предполагается приобрести в 2024-2025 годах. Министр пообещал «ускорить этот вариант».
Глава республики Артур Парфенчиков поинтересовался, когда конкретно Олонецкая ЦРБ будет укомплектована необходимыми специалистами? По словам Охлопкова, это произойдет в 2023-2024 годах.
«Но это не отменяет работу главного врача по привлечению кадров. Здесь есть иное решение, Артур Олегович. Я вам скажу уже при личной беседе»,
- загадочно заметил министр.
По его словам, в Олонец не раз выезжали специалисты, чтобы проанализировать работу районной больницы. Судя по интонации министра, там не все благополучно.
«Я думаю, что только какое-то иное другое решение, которое я вам скажу, оно решит проблему», - перешел на ребусы Охлопков.
Парфенчиков сказал, что, если нужно приобрести больше квартир для врачей, республиканский бюджет готов на дополнительные траты. Министр здравоохранения вновь заговорил загадками.
«Нужны какие-то радикальные изменения. Мы на это готовы», - отметил Охлопков.
«Если готовы, давайте сделаем», - согласился губернатор.
Не исключено, что в диалоге между губернатором и министром речь шла о кадровых перестановках, которые в ближайшее время могут ждать Олонецкую ЦРБ.