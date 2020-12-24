Деятельность «кровавых» форелеводов из Попова Порога хотят запретить

24 декабря сотрудники местного лесничества, вместе с полицией, вновь выехали на место экологического бедствия в районе деятельности ООО «Русское море – Аквакультура» и зафиксировали продолжающийся выброс сточных вод в лес, сообщает Минприроды Карелии.

Напомним, что 23 декабря сотрудники природоохранного ведомства уже ездили в окрестности поселка Попов Порог для проведения внеплановой проверки по сообщениям местных жителей о сбросе неочищенных сточных вод вблизи производственной площадки форелеводческого хозяйства.

Установлены факты нарушения лесного и природоохранного законодательства. С территории форелевого хозяйства сбрасываются неочищенные сточные воды в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу Сегежского водохранилища. Выявлено самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста. Несмотря на проведенную проверку, компания оперативно не устранила нарушения.

По закону жидкие отходы подлежат очистке с помощью локальных очистных сооружения или сбору в герметичные септики, пластиковую тару и далее – передаче специализированной организации, производящей откачку и вывоз сточных вод. Данное требование законодательства компания проигнорировала, установив трубу, по которой производственные жидкие отходы от переработки рыбы поступают прямо в лес.

Ситуацию не исправил и штраф в 150 тысяч рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

В результате, Минприроды Карелии направило иск в Сегежский районный суд о запрещении деятельности по эксплуатации производственной площадки – базы ООО «Русское море – Аквакультура».

«Петрозаводск говорит» писал ранее, что по информации пресс-службы, контролеры Минсельхоза не увидели никаких «кровавых рек» вблизи поселка Попов Порог.

Фото из группы «Минприроды Карелии»