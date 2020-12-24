Форелеводческое хозяйство объяснило появление «кровавых рек» в Карелии

Сегодня Минсельхоз Карелии официально отчитался о проверке сообщений местных жителей о «багровых реках» в Сегежском районе, стекающих с форелеводческого хозяйства «Сегозерское». В пресс-релизе ведомства приводится позиция ООО «Русское море «Аквакультура», которое с 2010 года содержит цех, где занимается потрошением рыбы и производством икры. Сточные воды цеха направляются в комплекс очистных сооружений, а затем отводятся на заболоченный участок леса, отгороженный дамбой.

Судя по информации пресс-службы, контролеры Минсельхоза не увидели никаких «кровавых рек» вблизи поселка Попов Порог, но нашли нечто похожее на икру.

«На момент осмотра сброс окрашенных сточных вод не обнаружен, в местах видимых разливов от производственных стоков были обнаружены предметы, по внешнему виду и цвету напоминающие икринки рыб. На очистных сооружениях проводились работы по плановому обслуживанию (замена активного ила)»,

- сказано в релизе.

По словам представителя компании, цех и система очистных сооружений работают в штатном режиме, аварийных ситуаций не возникало. Однако на предприятии отметили, что к сбросам «окрашенных вод» могла привести работа в условиях интенсивной нагрузки.

«В связи с проведением сезонных работ по подъему товарной рыбы, начатых в октябре т.г., и интенсивным работам по ее потрошению в цехе (на настоящий момент переработано более 800 тонн рыбы), очистные сооружения работают под нагрузкой, что могло привести к сбросу окрашенных сточных вод с остаточными продуктами переработки рыбы»,

- говорится в релизе министерства.

Также сообщается, что предприятие разрабатывает проект глубокой модернизации комплекса очистных сооружений.

Ранее в Минприроды рассказали о выявленных нарушениях. В частности, было установлено, что с территории форелевого хозяйства сбрасываются неочищенные сточные воды, которые текут в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу Сегежского водохранилища. Также был зафиксирован факт гибели деревьев на залитом участке. Результаты проверки направлены в полицию и Росприроднадзор. (фото mcx.gov.karelia.ru)