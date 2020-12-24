На севере Карелии у мужчины украли автомобильный прицеп с лодкой

В полицию Кемского района обратился 66-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли автомобильный прицеп, лодку, весла и якорь, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 33-летний местный житель. Оперативники установили, что он повредил замок и проник в гараж потерпевшего. Далее он вывез и спрятал имущество, рассчитывая в будущем пользоваться им самостоятельно.

Похищенное изъято и будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже. Фото stolica-s.su