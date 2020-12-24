Мужчина устроил скандал в гипермаркете в Петрозаводске

В одном из гипермаркетов Петрозаводска на днях была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Выяснилось, что сотрудники вызвали подкрепление, когда не смогли самостоятельно утихомирить мужчину, который громко ругался на всех окружающих и мешал продавцам и покупателям. Он был задержан росгвардейцами за мелкое хулиганство.

Далее выяснилось, что 36-летний горожанин числится в розыске - его искала полиция. В итоге мужчина был передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Фото пресс-службы Росгвардии