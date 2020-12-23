Минприроды Карелии проверило «багровые реки» в Сегежском районе

Специалисты министерства природных ресурсов Карелии совместно с сотрудниками лесничества и Минсельхоза проверили сообщения местных жителей о появлении «красных рек» в лесу недалеко от поселка Попов Порог в Сегежском районе, сообщает ИА «Республика».



В результате проверки установлено, что с территории форелевого хозяйства «Сегозерское» сбрасываются неочищенные сточные воды, которые текут в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу Сегежского водохранилища. Зафиксирован факт гибели деревьев на залитом участке.

Результаты проверки в полицию и Росприроднадзор.

Проверка проводилась несколько дней назад, а сегодня депутат ЗС РК Андрей Рогалевич заявил, что «багровые реки» текут по-прежнему и выложил соответствующее видео.

Всем спасибо, все свободны. Что происходит в Поповпорожском сельском поселении после проверки надзорных органов? Все как и было. Видимо собственники и руководители форелеводческого хозяйства не очень понимают зону своей ответственности. А выявленные нарушения и причиненный ущерб экологии не очень-то их и волнует,

– комментирует ситуацию парламентарий.

Мы продолжаем следить за ситуацией.

Фото и видео с личной страницы Андрея Рогалевича