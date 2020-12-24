Подросток из Кеми осужден за одиннадцать преступлений разом

Завершился суд над 17-летиним жителем города Кемь, сообщает СУ СК Карелии.

Следствием и судом установлено, что в июне-июле 2020 года подсудимый совершил в городе проживания шесть угонов автомобилей, на которых катался, после чего оставлял на улице.

Помимо этого он совершил три кражи, проникнув в жилье, а также украл велосипед из подъезда дома. Кроме того, из одной из угнанных машин он похитил водительское удостоверение.

Приговором суда подсудимому, по совокупности, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Фото с сайта jus39.ru