Двое мужчин погибли сегодня днем в страшной аварии под Костомукшей

Сегодня, около 15:50 на 184-м километре дороги А-137, неподалеку от Костомукши, произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Ford Fusion, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

В ДТП погибли водители, двое мужчин: житель Сегежи, 1971 года рождения и костомукшанин, 1956 года рождения. От полученных травм пострадавшие скончались на месте, до приезда медицинской помощи. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Дорога А-137 проходит от федеральной трассы «Кола», через Тикшу – Ледмозеро – Костомукшу к госгранице с Финляндией.

Фото из группы «Госавтоинспекция Карелии»