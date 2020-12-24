В Питкяранте поймали пьяного на мопеде

43-летный житель Питкяранты, водитель мопеда «Альфа», не имеющий водительских прав, оказался объектом внимания инспекторов ДПС, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Помимо прочего, остановленный вчера около 9 вечера местный житель, оказался еще и нетрезв.

Теперь, по совокупности деяний, мужчине грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток.

Фото из группы «Госавтоинспекция Карелии»