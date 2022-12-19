Девять лучших соцпроектов представят Карелию на федеральном уровне

В Петрозаводске прошел форум по социальному предпринимательству «Твори добро». На нем объявили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Девять победителей представят республику на федеральном уровне.

Из 27 участников конкурсная комиссия отобрала девять лучших. Ими оказались организации «Точка Роста», «Л-СТАЙЛ», «Продленка», «Твой мир», «Центр ОСМ», а также индивидуальные предприниматели Любовь Антонова, Анна Седлецкая Анна Анатольевна, Светлана Хребтова и Анна Шевчук.

Все они могут рассчитывать на грантовую поддержку в размере до 500 тысяч рублей, а предприниматели арктических территорий могут получить до миллиона рублей, сообщил премьер-министр республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов. Он также отметил, что у представителей социального бизнеса есть возможность получать микрозаймы на льготных условия по сниженной кредитной ставке.

Дополним, что в Карелии растет количество бизнесменов, ориентирующихся на общественно полезные цели. Так, на сегодняшний в регионе день реализуются 59 социальных проектов. // Фото: gov.karelia.