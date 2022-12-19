Найдено несколько икон из сожженного Успенского храма в Кондопоге

Более четырех лет прошло после трагедии в Кондопоге, года огнем был уничтожен старинный Успенский храм. Был утрачен и уникальный иконостас. Для его восстановлением занялись карельские мастера, к ним подключились московские специалисты из Православного Свято-Тихоновского университета. И в ходе работ они начали находить иконы из уничтоженной церкви, которые, как предполагалось, были утрачены навсегда, сообщает портал «Столица на Онего».

Так, одна икона была отвезена на реставрацию, поэтому сохранилась. Вторую неожиданно нашли в запасниках карельского музея. Она была увезена в Финляндию в 1940-х годах, а затем возвращена в СССР.

Представитель Православного Свято-Тихоновского университета Лариса Гачева считает, что в связи с восстановлением Успенской церкви поднялся огромный интерес к северной иконописи, а мастера стали неким связующим звеном. // Фото: Леонид Николаев ИА «Республика», stolicaonego.ru, Благотворительный фонд «Северный духовный путь».