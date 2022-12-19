Исследования показали, под какую музыку младенцы засыпают быстрее

Ученые из шотландского университета Данди провели эксперименты с новорожденными и выяснили, какую музыку предпочитают младенцы, чтобы заснуть. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychological Studies, передает Газета.ру.

Итог оказался неожиданным. В ходе эксперимента, в котором приняли участие 100 семей с детьми в возрасте до недели, ученые проследили, насколько быстро дети переходили от дремоты ко сну в тишине, а также когда им включали медленную или веселую музыку.

Как оказалось, под мелодии младенцы засыпали быстрее, чем в тишине, а веселая музыка оказывала самый положительный эффект – под нее дети засыпали быстрее всего. Специалисты университета планируют продолжить изучение того, как дети реагируют на музыку. // Фото: unsplash.