Буксир «Озерный» разломит неокрепший лед Онежского озера

В Петрозаводской губе идет процесс ледообразования, а на днях пройдет судно. Жителей столицы Карелии призывают пока воздержаться от зимних прогулок и рыбалки на Онежском озере.

Во вторник 20 декабря в период с 10:00 до 16:00 в акватории пройдет буксир.

Буксир «Озерный 213» проследует от северного грузового участка в районе улицы Зайцева, 60, до пассажирских причалов Водного вокзала. Неокрепший лед на Онежском озере будет разрушен. // фото со страницы администрации города «ВКонтакте»