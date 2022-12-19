Платформу на станции Тумба введут в эксплуатацию в этом году

В Муезерском районе жителям поселка Тумба, где проживают около 80 человек, вскоре не нужно будет добираться до ближайшей станции Суун четыре километра, чтобы сесть на поезд.

На станции до конца года планируют ввести в эксплуатацию пассажирскую железнодорожную платформу. Об этом сегодня сообщили в карельском Минтрансе. При выходе из поезда пассажирам также не надо будет переходить пути, это сделает проезд более безопасным.

Платформу оборудует ОАО «РЖД». Летом в поселок завезли железобетонные блоки, установили основание будущей платформы. Сама платформа сделана из дерева.

Отметим, что на опубликованной министерством фотографии не видно ни скамеек, ни какого-либо навеса, чтобы спрятаться от дождя или ветра.

Местные жители годами добивались, чтобы в поселке на севере Карелии оборудовали железнодорожную платформу. Обращались в газеты, писали главе республики, депутатам карельского парламента. По словам местных активистов, станция находится в нескольких километрах от поселка, вокзала нет, была сараюшка, где можно было спрятаться от непогоды, но ее нет. Подробнее в материале «Жители карельского поселка: «Наша Тумба – как проклятая!».