В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за гриппа

Из-за распространения гриппа в некоторых регионах России введен масочный режим. Так он действует в Екатеринбурге и Владимире. Но Роспотребнадзор РФ не планирует вводить QR-коды и ограничительные меры из-за активности заболевания, передает РИА Новости.

«Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне»,

отметили в ведомстве.

О том, что не исключают возвращения ограничений, которые были при пандемии COVID-19, ранее сообщило издание «Говорит Москва» со ссылкой на завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.

Стоит дополнить, что минздрав РФ уже обновил методики по лечению COVID-19, добавив в них рекомендации по лечению гриппа, так как на сегодняшний день доля вирусов гриппа среди заболевших продолжает увеличиваться и составляет 52,5% с доминированием штаммов свиного гриппа. // Фото: freepik.