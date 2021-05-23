Девять человек погибли на канатной дороге в Италии

О гибели девяти человек в результате падения фуникулера в Италии сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на национальный альпийский и спелеологический корпус спасателей (CNSAS).

Кабина канатной дороги обрушилась в районе горы Моттароне в Западных Альпах. С места ЧП вертолетом госпитализировали двоих детей. Пострадавших отправили в Турин. По данным итальянского агентства ANSA , всего в кабине фуникулера находились одиннадцать человек.

Высота горы Моттароне составляет 1492 метром над уровнем моря. Трос подъемной дороги оборвался незадолго до остановки прибытия на вершине горы. Причины трагедии устанавливают специалисты. На месте работают спасатели.

По информации Italpress, канатная дорога Моттароне вновь открылась 22 мая после более чем годичного закрытия из-за коронавируса. (фото italpress.com)