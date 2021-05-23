Тысячи людей покинули дома в Африке из-за извержения вулкана

Тысячи людей бежали из города Гома в Демократической Республике Конго в Африке из-за извержения вулкана Ньирагонго. Действующий вулкан находится примерно в 15 километрах к северу от города, расположенного вблизи границы с Руандой.

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI — The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) May 22, 2021

По сообщению «Российской газеты», ссылающейся на ВВС, фонтаны лавы хлынули с горы Ньирагонго в ночное небо, образуя густое оранжевое облако над Гомой. Агентство AFP опубликовало в Youtube кадры с места извержения и эвакуации людей.

По информации РГ, люди были замечены бегущими к границе с Руандой еще до обнародования официального заявления властей, которое было сделано через несколько часов после начала извержения. Правительство активировало план эвакуации населения. Также власти обсуждают принятие неотложных мер.

Около трех тысяч человек официально пересекли границу с Руандой. Их разместят в школах. Другие жители Гомы бежали на возвышенности к западу от города.

О жертвах пока не сообщается. Как пишет СМИ со ссылкой на очевидцев, лава накрыла дорогу, соединяющую Гому с городом Бени.

Вулкан Ньирагонго последний раз извергался в 2002 году, тогда погибли 250 человек и 120 тысяч остались без крова. Самое смертоносное извержение произошло в 1977 году, когда погибло более 600 человек. (фото скриншот видео AFP)