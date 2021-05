Тысячи людей покинули дома в Африке из-за извержения вулкана

Тысячи людей бежали из города Гома в Демократической Республике Конго в Африке из-за извержения вулкана Ньирагонго. Действующий вулкан находится примерно в 15 километрах к северу от города, расположенного вблизи границы с Руандой.

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI