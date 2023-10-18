Девушке пришлось вернуть стипендию железнодорожникам

Девушка проходила обучение профессии проводника пассажирского поезда, пока училась, получила стипендию.

По договору с Федеральной пассажирской компанией после учебы она должна была отработать год. На работу девушка пошла в сентябре прошлого года, но продержалась в должности проводника 3 разряда месяц. Девушка ушла по собственному желанию и должна была возместить расходы на обучение, в том числе стипендию. Железнодорожники обратились с иском в Суоярвский районный суд.

Как сообщается на сайте суда, требования компании суд удовлетворил и теперь бывшая проводница должна вернуть 36 827 рублей, а также возместить расходы по уплате госпошлины. // фото «Петрозаводск говорит»