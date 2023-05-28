Девушка-подросток пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска ищет пропавшую без вести Милану Мартынову 2006 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, девушка ушла из дома 25 мая. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

На вид пропавшей 16 лет, рост - 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в черную кожаную куртку, голубые джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто видел ребенка, просят звонить по телефонам: +79114152587, 8 8142 739154. // Фото: unsplash.com, МВД по РК