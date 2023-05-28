Баня загорелась на юге Карелии

В субботу в поселке Крошнозеро произошел пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

По данным источника, огонь вспыхнул в частной бане в 17 часов. На тушение выдвинулись пожарные из Пряжи, но их помощь не понадобилась. С огнем оперативно справились члены добровольной пожарной дружины Крошнозера.

Жителям республики напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации стоит звонить по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com, ОПС по Пряжинскому району