Девушка из Карелии лишилась денег после переписки в соцсети

В полицию Прионежского района обратилась 20-летняя девушка. Она рассказала, что мошенники похитили у нее крупную сумму. Причем обман вскрылся далеко не сразу, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В один из дней в соцсети девушке написала лучшая подруга с просьбой срочно одолжить ей 18 500 рублей. Потерпевшая сперва не поверила и отказала. Но затем собеседница прислала фотографию своей банковской карты. Все данные совпадали, и девушка решилась на перевод.

Спустя некоторое время она позвонила своей подруге и поинтересовалась, когда та планирует отдать деньги. Но та заявила, что ничего в долг не просила. Девушка обратилась в банк, а затем в полицию.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего, позднее будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото netmaddy.com