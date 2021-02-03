Жительница Прионежского района указала полицейским на вора

В полицию Прионежского района обратилась 56-летняя местная жительница и сообщила, что лишилась крупной суммы денег, сообщает МВД Карелии.

Пропажу 22 600 рублей она обнаружила после застолья со знакомыми. О том кто мог украсть деньги, она рассказала и стражам порядка.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. 30-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, признался, что взял у потерпевшей её мобильный телефон и банковскую карту. Он знал пароли и коды, поэтому снять деньги было несложно.

В населённом пункте обналичить средства было негде, поэтому часть средств подозреваемый потратил на дорогу до карельской столицы и обратно. На оставшиеся деньги он покупал себе алкоголь и продукты питания.

В содеянном мужчина раскаялся и обещал возместить причинённый материальный ущерб. Против него возбуждено уголовное дело, с мужчины взята подписки о невыезде.

Фото из группы МВД по Республике Карелия